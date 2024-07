Cunit vol ser l’aparador dels cineastes del futur

«Estic a punt de fer 44 anys, però també en vaig tenir 18, i vaig viure la situació de fer curtmetratges i no tenir cap aparador on ensenyar-los», explica Laureano Clavero. Aquest professor i director de cinema és el director del nou Festival de Curtmetratges de Cunit, un certamen que vol ser un aparador del talent cinematogràfic jove, especialment del que es fa al Baix Penedès.

La història d’aquest festival arrenca, precisament, a les aules de l’institut on Clavero fa classes. «Em vaig adonar que hi havia molts joves amb interès per l’art que no tenien en cap espai on treballar les seves idees». Així és com, des de la seva productora, Mirasud Producciones, i la del seu soci, SG Audiovisuales, van proposar a l’Ajuntament de Cunit posar en marxa un Taller de Realització cinematogràfica a l’Espai jove del poble.

La idea va tirar endavant amb la complicitat de la regidora de Joventut, Yolanda Sánchez, i durant el curs els participants van fer dos treballs: un curtmetratge de ficció –La confesión– i un documental sobre la història del cinema al municipi –La cinta nostálgica. «Veient l’acceptació que va tenir el taller, vam pensar que seria interessant donar veu a tot el talent jove que hi ha a Catalunya», afirma el Laureano.

Així és com van obrir convocatòria per al festival, que ha acabat amb deu curts seleccionats, els quals es projectaran aquest dissabte, 20 de juliol, a les 21.30 h a la plaça Jaume Vidal. També es mostraran, a tall d’exhibició, els dos curts realitzats a l’Espai Jove.

«Ens han arribat propostes de temàtiques molt diverses, des del terror al misteri, la comèdia o l’animació», explica el Laureano, qui assegura també que, entre els curtmetratges seleccionats, «hi ha treballs que són realment bons». Entre els participants, subratlla, hi ha joves de la Catalonia Film School, l’ESCAC i un bon nombre de futurs cineastes independents. «Amb tot plegat, volem acabar convertint-nos en la capital del cinema jove al Baix Penedès», assegura.

El jurat d’aquesta primera edició són Alejandro Matus, de l’estudi Moonlight, on s’han fet nombroses postproduccions de cintes de Netflix, entre les quals La Casa de papel; Carles Lázaro, publicista i director de cinema, que ha treballat en pel·lícules com La sociedad de la nieve; Patricia Salbi, actriu, productora i una de les impulsores del projecte teatral La Porta de Fusta; i Sergio García, responsable de SG Audiovisuales, empresa especialitzada en fotografia i vídeo per a continguts web i xarxes socials.