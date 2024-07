Les noves zones regulades de Calafell provoquen queixes entre els veïns

L’Ajuntament de Calafell va posar en marxa, l’1 de juliol, els canvis a les zones blava i taronja d’estacionament regulat i ha canviat les tarifes per a residents. Aquests canvis han provocat la indignació d’alguns veïns, ja que ara només els que viuen en les àrees delimitades amb tarifa resident gaudeixen del descompte, mentre que «aproximadament un 75% de la població passa a ser considerada no resident, amb tarifes com si fossin d’una altra població», explica un dels veïns afectats, Daniel Telesca.

«I nosaltres no som residents de segona», va continuar dient Telesca.

Els afectats han iniciat una campanya de recollida de firmes per exigir que se’ls apliqui la tarifa de residents, «tenim ja més de 250 firmes en tres dies dels veïns i ens movem per diferents grups de Facebook», va comentar Telesca.

«No demanem el cost zero que gaudeixen els veïns de la zona taronja, sinó que se’ns apliqui la tarifa de residents, que és com realment ens sentim i som», va afegir. Alguns veïns de les zones que no entren dins de la delimitació per a la tarifa de residents se senten discriminats i «alguns han començat a aparcar en descampats de terra per evitar pagar les tarifes més altes».

Segons l’ajuntament, durant els mesos de juliol i agost, funcionarà una zona taronja damunt de la via del tren, i la zona blava sota la via mantindrà la seva tarifa ordinària per augmentar la rotació de vehicles. A Segur, la zona blava del Passeig Marítim es reconverteix a zona taronja durant els mesos d’estiu. Les modificacions no han satisfet els veïns, que consideren que les noves tarifes són injustes. «És un tema per tractar-lo ja de cara a l’any vinent, que es treguin del cap que no som residents», afegia Telesca.