L’Escola La Parellada de Santa Oliva guanya el festival de Retotech a Catalunya

L’Escola La Parellada de Santa Oliva (Baix Penedès) i l’INS Les Marines de Castelldefels (Baix Llobregat) són els guanyadors del festival de Retotech a Catalunya. Es tracta d'un programa de la Fundación Endesa que convida als docents i alumnes a desenvolupar a l’aula iniciatives que incloguin competències com la robòtica, la programació i la impressió 3D mentre resolen necessitats reals del seu entorn escolar o social.

Els primers han presentat una màquina per plegar roba per ajudar als pares en les tasques domèstiques i els segons un sistema de recollida d’aigua que respon a una necessitat ben actual per fer front a la sequera que viu el territori.

A l’edició d’enguany, hi han participat 45 centres educatius d’arreu de les comarques catalanes, concretament 19 d’Educació Primària i 26 d’Educació Secundària. Tots ells, representats per prop de 450 alumnes i docents, que es van aplegar ahir al pavelló de l’INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), a Barcelona, per exposar en diferents estands els prototips que han desenvolupat.

El premi en la categoria d’Educació Primària ha estat per Escola La Parellada, de Santa Oliva (Baix Penedès). Es tracta de la tercera vegada que participen en els guardons i en aquesta ocasió l’alumnat ha dissenyat una màquina per plegar roba que ajuda als pares en tasques domèstiques. El centre públic imparteix robòtica i programació en horari lectiu des de l'any 2013, ha participat al programa STEAMcat (2018-21) i actualment forma part del programa FAIG de la Generalitat, que ofereix formació i acompanyament docent per a crear entorns d’aprenentatge amb sentit, on posar l’alumnat al centre, sentint la seva veu per a imaginar un món millor on viure i conviure.

En la categoria d’Educació Secundària, l’institut premiat ha estat Les Marines, de Castelldefels (Baix Llobregat) pel projecte «No plou a Catalunya», un treball centrat en la recollida d’aigua fruit de la necessitat de fer front al context de sequera que hi ha a Catalunya. És per això que el sistema dissenyat pels estudiants, en forma de construccions en forma d’arbre i recollida d’aigua a les cobertes dels edificis, entre d’altres, intenta resoldre el problema d’abastiment d’aigua en pobles –amb la voluntat que sigui extrapolable també a ciutats– per «no haver de dependre tant de les conques internes», segons expliquen des del mateix centre.

Alumnes de l'INS Les Marines amb l'altre projecte guanyador.Carlos Hoys

