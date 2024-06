L'Ajuntament de l'Arboç instal·larà plaques fotovoltaiques al teulat del Centre Polivalent

L'Ajuntament de l'Arboç va aprovar en la darrera junta de Govern Local la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada del Centre Polivalent per generar energia elèctrica renovable per al consum del mateix edifici. El projecte també contempla l’impuls d’una comunitat energètica local per aprofitar els excedents d’energia generada per a l’autoconsum col·lectiu a través de la xarxa.

Aquest projecte constarà d’una instal·lació solar fotovoltaica de 70,4 kWp al Centre Polivalent per a autoconsum compartit, amb un preu d’execució material de 88.090,21 € (IVA exclòs) i 106.589,15€ (IVA inclòs).

Amb aquesta actuació l’Ajuntament aposta per la generació d’energia renovable i el seu aprofitament per als equipaments públics i reduir així la factura elèctrica municipal a més de generar energia neta. L’alcalde Joan Sans destaca aquesta iniciativa com un primer pas perquè tots els equipaments públics s’abastin amb energia d’autoconsum. Aquesta iniciativa és impulsada per la regidoria de transició ecològica de l’Ajuntament de l’Arboç amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Et pot interessar