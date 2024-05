El CEE Garbí ha estat el primer centre educatiu que s’ha adherit a la nova campanya de col·locació de pictogrames a les escoles del Vendrell, promoguda per Cerrato Immobiliària.

La campanya forma part del projecte Entén la teva ciutat amb pictogrames impulsat per l’associació Todos En Azul, que té per objectiu facilitar l’accessibilitat cognitiva i la identificació dels establiments a les persones amb autisme.

La directora de l’Escola Garbí, Montse Bolaño, i l’empresària Gracia Cerrato, van donar el tret de sortida a la campanya, aquest divendres 17 de maig, amb la col·locació d’una placa a l’escola d’educació especial.

Des de l’escola Garbí es va contactar amb l’empresària vendrellenca per demanar-li la seva col·laboració en la retolació en llenguatge ARA- SAAC de les escoles del municipi. Bolaño, va explicar que «un dels objectius que tenim com a centre és que el nostre alumnat conegui i identifiqui els diferents edificis que l’envolten». Per aquest motiu, el CEE Garbí participarà activament en la distribució dels pictogrames a les escoles vendrellenques,

Per la seva banda, Cerrato va anunciar que aquest és el primer d’una sèrie de pictogrames que es col·locaran a les escoles del Vendrell.

Els pictogrames, la clau

El TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) és un trastorn en el llenguatge i en la capacitat d’entendre el món. Les persones amb aquesta problemàtica acostumen a ordenar els diferents estímuls que li arriben.

Les plaques, en ser un element clau en la comunicació gràcies a les seves imatges senzilles i concretes, transmeten de forma directa allò que passarà.

Et pot interessar: