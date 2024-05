Troben abandonat un cotxe bolcat en una vinya a la Bisbal del Penedès. L'avís es va donar dissabte a les 23:12 h, quan els Bombers de la Generalitat van rebre el cas d'un vehicle accidentat a la TT-2.402, al punt quilomètric 1,3.

Allà hi van assistir amb 2 dotacions, però quan van arribar al lloc dels fets no van poder localitzar el conductor o integrants del vehicle per la zona. Finalment, els Bombers van comunicar aquests succés a la Policia Local.

