Quants personatges reconeixes?

Recreació de com quedarà el mur un cop estigui acabat.C.S.

Veure treballar el dibuixant i artista Ignasi Blanch en directe és una circumstància que no passa gaire sovint. Aquesta setmana, però, hi ha la possibilitat de fer-ho, perquè l’il·lustrador de Roquetes ha començat un projecte en una façana del Vendrell.

Es tracta del mural que Blanch ha projectat per a la façana de la Casa Museu Àngel Guimerà, que va ser presentat aquest dilluns, coincidint amb el 179è aniversari del naixement d’aquest dramaturg. Àngel Guimerà és autor d’algunes de les obres de teatre més populars del patrimoni literari català, i aquest és precisament el que Blanch ha volgut plasmar amb la seva proposta.

El dibuix que ha començat a fer en el mur del carrer del Progrés del Vendrell mostrarà Guimerà, assegut a la seva taula de treball, enllaçat amb sis dels personatges més icònics de les seves obres cabdals: Manelic, Sebastià i Marta, de Terra Baixa; Saïd i Blanca, de Mar i Cel; i Àgata, de La Filla del Mar.

«Per a mi és molt important que el mural tingui un component didàctic, perquè és un treball que serà permanent i que, per tant, pot ajudar a fer entendre el món de Guimerà», explicava aquest dilluns Ignasi Blanch, a peu de paret. Tot ensenyant diversos esbossos del projecte, el dibuixant detallava que en treballs com aquest, «el primer pas és conèixer l’obra de l’autor, parlar amb persones que l’hagin estudiat i tenir prou documentació per saber què han de representar els personatges».

Un cop la idea ja està definida, Blanch agafa el llapis i comença a dibuixar: «Dibuixo molt a traç, i sense esborrar. Ho faig intentant respectar la immediatesa i la força del traç, per això faig molts dibuixos i, al final, escullo els que m’agraden més». A continuació, detallava l’autor, arriba el moment de la definició de la línia.

Tot plegat, a partir de l’estudi dels personatges al detall: «Els dies previs a la creació del mural els he passat estudiant-ne la psicologia, l’expressivitat o els rostres». Pel que fa a la tria dels colors, el de Roquetes ha optat pel seu blau característic, així com el negre i els tons granatosos, «pensant en què l’opció cromàtica lligués amb l’entorn, i el mar, la natura i la terra».

Ignasi Blanch estarà pintant el mur durant una setmana aproximadament, fins que el doni per enllestit. Una decisió que, admetia ahir, sempre li costa prendre: «És el més difícil de fer un mural: dir que s’ha acabat, perquè jo m’hi estaria tota la vida. Algú ha de venir i dir-me: Ignasi, ja està».