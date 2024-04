Detingut al Vendrell un conductor per circular sense permís i sense el casc cordat

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir divendres passat un home de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 12.00 hores al quilòmetre 1188,4 de la carretera N-340, al seu pas pel Vendrell, quan els mossos duien a terme un control de prevenció d’accidents. En aproximar-se una motocicleta van observar que el conductor no duia el casc cordat, motiu pel qual el van aturar.

Els agents van comprovar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir, per la qual cosa el van detenir. Unes hores més tard, va quedar en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.

L’home també va ser denunciat administrativament per no utilitzar correctament el casc. Cal recordar que és necessari que el cas sigui homologat i preferentment del tipus integral. Si és integral, d’una sola peça, protegeix tot el cap i la cara. Cal portar-lo ben cordat i de la talla adequada. Ha de quedar ajustat i la corretja de subjecció no pot quedar solta ni superar mai la barbeta.