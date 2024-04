El Vendrell sol·licitarà al CAT una ampliació del cabal de 672.000 m3

L’Ajuntament del Vendrell va aprovar dissabte, en un ple extraordinari, sol·licitar al Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) una ampliació del cabal de 672.000 metres cúbics a l’any. En concret, la petició va ser favorable pels 11 vots a favor del govern –PSC i PP–, 3 en contra –Vox i Primer el Vendrell– i 7 abstencions –Som Poble-ERC, En Comú Podem i Fem Vendrell–.

El president de la comissió informativa de serveis bàsics i serveis a les persones, Alfons Herrera, exposava durant el ple que «en aquests moments, l’aigua que tenim és un 50% dels pous i un 50% de l’aigua del CAT». En aquesta línia, Herrera detallava que «hem d’anar treballant per arribar a una proporció de 25-75% per tal que els pous es puguin mantenir i funcionin sense haver-los de sotmetre a l’estrès d’ara», afegint que «l’únic objectiu és protegir i salvaguardar els nostres aqüífers perquè, en un futur, els podem necessitar».

Així doncs, el consistori sol·licitarà una ampliació de 672.000 metres cúbics a l’any. D’aquesta ampliació de cabal, Herrera apuntava que «600.000 metres cúbics és el que nosaltres considerem que necessitem». Els 72.000 restants, segons Herrera, seran per a la urbanització Pilar Macià: «Actualment, l’aigua dels seus pous no és prou bona i l’han de barrejar amb l’aigua del CAT. Fins que aquest servei estigui revertit i ja formi part de l’Ajuntament del Vendrell, hem arribat a un acord per tal de mantenir aquest subministrament d’aigua extraordinària». Segons Herrera, aquesta despesa no implicarà cap increment de tarifes perquè el Consorci és qui es fa càrrec d’aquesta despesa.