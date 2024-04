L'Arboç es prepara per l’XI Fira Modernista del Penedès

L'Arboç ha presentat el programa d'actes de l’XI edició de la Fira Modernista del Penedès, que se celebrarà el proper cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 2024.

Enguany, una desena de grups de personatges ambientats d’època seran presents. Encapçalats pels grups locals dels Amics del Rei Josep i l’Elenc Artístic Arbocenc, la Fira comptarà amb la presència de Las Chicas de Oro entre Costuras, Modenistes de Barcelona, Llum i Color, Nautilus, Modernistes de Badalona, La Banda Camaleònica, Duellum, i també amb el grup de Modernistes de la Garriga, que enguany s’estrena a la Fira Modernista.

A més, com a novetat, el grup Llum i Color oferirà una petita exhibició de balls d’envelat el dissabte 20 d’abril a les 12.15 h a la plaça de la Vila, i una passarel·la de moda modernista el mateix dissabte 20 d’abril a les 18.45 h a la rambla Gener.

També es comptarà amb actes consolidats, com és el cas la Gimcana d'edificis modernistes de l'Arboç, que enguany repartirà fins a quatre premis entre els participants. Com cada any, també es podrà gaudir de la marató de teatre d’època al carrer a càrrec de grups com Xarop de Canya, Ull Discret, Llum i color o + A prop, i visitar els jardins de la Giralda de l’Arboç durant les seves portes obertes.

A més, durant el cap de setmana es podran visitar diverses exposicions a la Casa de Cultura i auditori municipal. Aquestes seran ‘El descobriment de la ràdio en el modernisme’ a càrrec de l’Ajuntament de l’Arboç i ‘Targetes postals publicitàries de l’Arboç’ de Josep Plana i Pons.

El punt culminant de la Fira Modernista serà el Gran Ball Vuitcentista, que tindrà lloc a La Giralda el dissabte 20 d’abril a partir de les 21.45 h, i on tothom hi és convidat.

Els visitants que assisteixin a la fira vestits d’època, podran gaudir d’entrada gratuïta a La Giralda durant tot el cap de setmana.

Consulta el programa complet aquí.