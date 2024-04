El Vendrell retirarà murs i escales d’accés a les platges per guanyar resiliència vers els temporals

L’Ajuntament del Vendrell i el Ministeri de Transició Ecològica enderrocaran aquest mes alguns murs i escales d’accés a les platges per a què la façana marítima sigui més resilient davant els temporals. També es retiraran les passeres de formigó que hi ha repartides als set quilòmetres de platja que té el municipi. La retirada de tots aquests elements es farà en paral·lel a la delimitació de diversos trams de sorra on es vol propiciar la recuperació dunar, tant per moviment natural com amb replantant plantes autòctones. «Les platges han de ser un indret de lleure, oci i turisme però també hem de preservar-les com a espais naturals», ha defensat aquest dijous l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.

Les diferents actuacions es desplegaran als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs amb una aportació de 300.000 euros del Ministeri, en la linia de l’anunci que el govern vendrellenc va fer fa poc més d'un any. Ara l’executiu local ha concretat que les mesures es començaran a desenvolupar aquest mes d’abril, amb una primera fase d’obres per retirar els elements de formigó que s’han fet malbé, com són dos trams d’escales a la zona Masia Blanca.

També es retiraran abans de l’estiu elements que condicionen l’evolució de les platges, com els petits murs de Sant Salvador o les passarel·les, que es substituiran per elements de fusta que siguin retirables fora de l’època de bany. Martínez ha justificat el canvi de fesomia del passeig de Sant Salvador «per tal d’evitar punts de fuita de sorra o fins i tot d’aigua en cas de crescuda del nivell del mar».

La intenció de l’Ajuntament i de la Direcció General de Costes és aprofitar la primavera per començar també a balisar els metres quadrats de sorra on es vol aconseguir la recuperació dunar. Aquesta part del projecte, però, es culminarà previsiblement a la tardor, ha apuntat Martínez, que ha dit que serà al tram final de l’any quan es plantaran espècies autòctones que ajudin a retenir la sorra.

Finalment, l’alcalde també ha avançat que aquest estiu està previst fer moviments de sorra interns entre les platges dels set quilòmetres del municipi per compensar els punts amb més pèrdues. Part d’aquests moviments s’inclouran al nou plec de condicions del nou contracte de neteja de les platges, on es manté l’aposta per reduir al mínim l’ús de maquinària.

Platges sense soroll

D’altra banda, l’Ajuntament ha evitat concretar quan es senyalitzaran les platges sense fum i sense soroll recollides a l’ordenança aprovada fa dos anys. Martínez ha refredat la possibilitat que aquests espais entrin en funcionament aquest estiu «perquè són normatives que necessiten molta pedagogia». «A les platges s’hi va a gaudir, no a tenir sensació de vigilància, de manera que s’ha de fer molta conscienciació», ha contestat a preguntes de la premsa.

Preguntat directament sobre la delimitació d’aquests espais a partir d’aquest mateix estiu, ha dit que el govern local «no ho descarta», si bé ha precisat que tot just ara comença el desplegament del projecte per retirar elements i recuperar les dunes «el qual ja generarà prou enrenou i no en volem sumar més».