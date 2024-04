Una tercera part de la Policia Local de Cunit, de baixa o indisposició en ple conflicte laboral

La Policia Local de Cunit (Baix Penedès) té de baixa laboral o absència per indisposició prop d’una una tercera part dels 31 efectius del cos. Són nou policies que tenien torn aquesta setmana i que han obligat el consistori a reformular el patrullatge. En el cas del torn de nit d’aquest dijous, l’Ajuntament ha hagut de contractar un vigilant privat per custodiar la comissaria.

Des del Sindicat de Policia Municipal apunten que les absències són per una casuística diversa però asseguren que moltes conflueixen en el «malestar» que viu la plantilla per manca crònica d’efectius els últims quinze anys, «fet que ha portat a una situació insostenible». L’Ajuntament ho replica i recorda que a curt termini està previst incorporar sis agents nous.

El delegat sindical Toni Baeza assegura que els treballadors «no veuen sortida» a la situació en què es troben. «Cal que la manca d’efectius es faci visible», sosté Baeza en declaracions a l’ACN, i avisa que l’acumulació de baixes i indisposicions d’aquesta setmana fa que «ara mateix no hi hagi policia al carrer i que la ciutadania estigui desprotegida».

Des del govern municipal, en canvi, neguen aquest extrem. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, garanteix que durant tota la setmana ha funcionat l’oficina d’atenció a la ciutadania i que ha estat operativa tant la unitat de mobilitat com l’administrativa. «Potser els escamots on havien d’operar alguns dels agents indisposats han hagut d’assumir baixes, però els serveis s’han cobert tots», referma.

El regidor admet que «només un servei» ha quedat descobert aquesta passada nit, en què cap agent ha pogut assumir l’atenció telefònica i guarda de la comissaria. Assegura que el policia que tenia assignat aquest torn va comunicar una indisposició a última hora «i no era viable substituir-lo», de manera que van recórrer a una empresa de vigilància privada per contractar un agent extern que derivés les trucades al 112.

Davant l’acumulació de baixes i indisposicions, Lorenzo acusa els sindicats de voler «crear un missatge de tensió cap a la ciutadania» quan afirmen que no hi ha policia al carrer. El regidor garanteix que l’Ajuntament està compensant l’absència d’alguns agents amb un reforç dels Mossos d’Esquadra.

Conflicte laboral

Des del Sindicat de Policia Municipal relaten que els agents de Cunit viuen un malestar creixent «perquè fa quinze anys que no es convoquen places per ampliar la plantilla». Toni Baeza recorda que, mentrestant, el municipi no ha parat de rebre nous empadronats fins arribar als més de 15.000 veïns censats. Aquest delegat sindical apunta que el consistori ha fet ampliacions puntuals de la plantilla en temporada d’estiu, però critica que es tracta d’agents interins «que no tenen la formació necessària i que acaben assumint responsabilitats que estan per sobre de les seves competències».

El govern, al seu torn, replica les afirmacions dels agents i ressalta que en breu hi ha previst incorporar sis nous efectius, en una convocatòria per a la qual s’han inscrit 140 candidats. «La Policia Local és l’únic àmbit de l’Ajuntament on hem apostat per ampliar la plantilla reconvertint places vacants», sosté Lorenzo, que garanteix que és «l’única aposta ferma que ha fet la regidoria».

Al mateix temps, defensa que la Policia Local de Cunit «és de les que té més mitjans i formació» i remarca que la incorporació de nous agents representarà un creixement del 12% en nombre d’efectius. El regidor considera que rere les baixes i indisposicions «hi ha altres reivindicacions que s’escapen de la realitat».