Els veïns de la urbanització dels Masos de Coma-ruga protesten contra la inseguretat i degradació

Els veïns del barri dels Masos de Coma-ruga s’han organitzat per tal de poder fer front a diverses onades de robatoris, ocupacions, tràfic de drogues i plantacions de marihuana a diferents cases de la zona. En menys de dos mesos s’han comptabilitzat onze robatoris i intents d’ocupació al barri, fet que provoca inseguretat entre els veïns.

La primera mesura va ser crear un grup de missatgeria instantània per poder mantenir un canal de comunicació compartit, estar alerta de moviments sospitosos als carrers i avisar de possibles emergències. Actualment, més d’un centenar de veïns en formen part, ja que senten amenaçada la seva seguretat personal (alguns dels robatoris s’han produït mentre els propietaris eren a l’interior de les seves pròpies cases). Les ocupacions de cases per part de clans i bandes de narcotraficants, juntament amb la deixadesa del manteniment de fanals, carrers i accessos al barri des de la carretera, estan generant un estat de pànic a la població.

El 27 de febrer, més de trenta veïns es van reunir amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, els regidors de seguretat i platges, Christian Soriano i Marta Tobella, i amb el cap de policia local, Alfonso Herrero, per explicar-los aquesta situació i traslladar-los la degradació i decadència en què viuen. Els veïns han denunciat que actualment hi ha carrers foscos amb fanals arrencats o que no funcionen, voreres en mal estat i accessos des de la carretera plens d’herba, sense il·luminar ni senyalitzar. La nul·la presència policial també va ser una de les queixes dels assistents a la reunió.

Des del consistori es va intentar tranquil·litzar els veïns, dient que l’onada de robatoris era una situació puntual. Argumentaven també que la ubicació de la urbanització, a peu de la carretera N-340, juntament amb la immediatesa dels nusos de l’autopista AP-7 i C-32, facilita la fugida ràpida dels lladres.

Posteriorment, la regidora de platges, Marta Tobella, va visitar el barri per prendre nota de les mancances i queixes exposades. En aquesta visita, també va anunciar un pla renove de l’enllumenat de més de 40 anys d’antiguitat i la instal·lació de càmeres de control de matrícules als accessos del barri per a l’any 2025. A més a més, per fer front al robatori de cablejat dels fanals dels carrers, es preveu substituir els actuals per fanals solars, tot i que no es va concretar ni l’abast ni el calendari de la mesura.

La propera acció de protesta està prevista per dimarts 9 d’abril a les 18 h, data en què els veïns tornen a tenir reunió amb l’Ajuntament i en què esperen rebre més explicacions i una major contundència per part de les autoritats municipals.