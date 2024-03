La mala mar engoleix la platja de Calafell

El temporal de viscut ahir a les costes catalanes ha deixat desperfectes en les platges de diferents territoris. Un exemple és Calafell, on les onades han engolit pràcticament tota la seva platja.

Altres terriotoris catalans afectats han estat Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), on l'Ajuntament ha hagut d'acordonar dues zones (Torre Valentina i la part central del passeig) i tallar l'accés a peu a la zona de Monestrí per afectació a l'estructura del passeig. A Torre Valentina, el temporal ha descalçat cinc palmeres.

Un de les destrosses provocades a Calonge i Sant Antoni pel temporal.ACN

D'altra banda, les platges del Garraf i el Baix Llobregat tampoc s'han escapat d'aquest segon temporal de llebeig. A Sitges, les onades han fet desaparèixer bona part de la sorra de la platja de Sant Sebastià, on s’ha tallat l’accés als vianants per precaució.

Al poble de Garraf, repetint la imatge de dies enrere, l’aigua arribava aquest matí a tocar de les casetes. Més al nord, la platja de Gavà, de les més afectades pels temporals, pràcticament ha desaparegut en determinats punts i l’aigua arribava al carril bici i al passeig per a vianants que la recorre. En diversos punts, grups de surfistes no han dubtat d'entrar a l’aigua per aprofitar les onades de més de dos metres.