Extingit l'incendi de la nau industrial del polígon La Cometa del Vendrell

Els Bombers de la Generalitat ja han pogut apagar el foc que aquest dijous va afectar la zona industrial de La Cometa del Vendrell i que va fer dos ferits greus. Les feines d'extinció s'han acabat de matinada i durant el matí s'han revisat i remullat alguns punts calents, abans de donar per acabat un servei en què s'han mobilitzat dinou dotacions. De tota manera, la zona queda ara sota vigilància de la Policia Local per si tornés a sorgir algun nou punt de foc i calgués tornar a activar els Bombers. D'altra banda, els tècnics municipals hauran de valorar si hi ha risc de col·lapse de l'estructura

El foc va calcinar completament la nau on es va iniciar l'incendi, al voltant de dos quarts de set del vespre, així com l'edificació veïna, situada al número 7, mentre que una tercera nau ha quedat parcialment afectada i una mesquita, situada al número 11, s'ha pogut salvar de les flames.