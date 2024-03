Calafell prohibeix la venda de begudes alcohòliques en supermercats a partir de les deu de la nit

L’Ajuntament de Calafell prohibeix que els supermercats puguin vendre begudes alcohòliques a entre les 22 h i les 8 h del matí. És una de les mesures recollides a un seguit de canvis normatius aprovats al ple municipal per reduir el consum d’alcohol. El consistori també especifica que queda prohibit el consum a la via pública, i només es podran prendre begudes a les terrasses dels bars o a les festes populars si tenen una autorització explícita. En aquest darrer cas, l’Ajuntament remarca que les begudes només es podran consumir al recinte de la festa, i els establiments d’alimentació no tindran excepcions per vendre alcohol aquella nit.

Aquestes prohibicions s’han incorporat a les ordenances de convivència ciutadana i d’ús dels espais públics de Calafell. En el cas dels supermercats, a part de prohibir la venda d’alcohol a partir de les 22 h, també s’estableix que hauran de tancar a aquella hora entre el setembre i el 23 de juny. Durant l’estiu, podran obrir fins les 23 h.

Pel que fa als establiments de restauració que ofereixen menjar per emportar o a domicili, hauran de tancar de 2 h a 7 h.

Les modificacions han estat aprovades per unanimitat del ple i ara s’obre un període de 30 dies per presentar al·legacions. Si no n’hagués, quedaria aprovat de forma automàtica.