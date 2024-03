Un camió perd la càrrega durant un accident a l'AP-7 a Banyeres del Penedès

Els Bombers de la Generalitat van treballar dijous al vespre en un accident entre dos camions que hi va haver a l'AP-7 a Banyeres del Penedès . L'avís el van rebre a les 20.19 hores i es va desplaçar amb cinc unitats terrestres al quilòmetre 213.

Com a conseqüència de la topada, un dels camions va perdre la seva càrrega damunt la via. Els Bombers van procedir a treure les caixes que estaven escampades per la via.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar fins al lloc dels fets per atendre un dels conductors.