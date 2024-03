La Biblioteca de la Bisbal estrena una bústia per retornar llibres

La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès ha estrenat, aquesta setmana, la bústia de devolucions de llibres i documents de préstec, oferint el servei de retorn de documents les 24 hores cada dia de l'any.

La nova bústia de devolucions s'ha instal·lat a l'entrada del Centre Municipal de Cultura, l'edifici on es troba la Biblioteca pública, i té per objectiu facilitar la devolució de documents als usuaris. Aquesta millora s'emmarca dins de les actuacions empreses per l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès per tal de dignificar el Centre Municipal de Cultura i potenciar els serveis que hi ha en aquest emplaçament, en tant que aquest 2024 es compliran 20 anys de la posada en marxa del servei de la biblioteca i de l'edifici.

La regidora de Cultura, Judith Vidal, ha explicat que «la bústia de devolució de llibres és una demanda que ens havien fet molts usuaris i, ara, l'hem fet realitat». Vidal ha afegit que «creiem que és un servei important per als bisbalencs i les bisbalenques, ja que de vegades poden tenir dificultats per combinar-se els horaris de la feina o familiars per venir a tornar els llibres, els DVD i la resta de documents i, d'aquesta manera, ho poden fer quan vulguin».