Cunit prepara una manifestació per protestar contra la gestió de residus i el servei porta a porta

La ciutadania de Cunit ha convocat una manifestació per al proper 30 de març per protestar contra la gestió de residus duta a terme per l'Ajuntament, la recent pujada d'impostos i una ineficaç implantació del sistema de recollida porta a porta.

L'acumulació d'escombraries als carrers i la ineficàcia en la recollida i tractament de residus han estat des de fa anys fonts constants de preocupació i malestar per als residents de Cunit. La situació ha arribat a un punt crític on els ciutadans senten la necessitat d'alçar la seva veu i exigir un canvi significatiu en la política de gestió de residus de l'Ajuntament.

La manifestació, que partirà des del CAP de Cunit a les 12.00 hores, té com a objectiu principal exigir a l'Ajuntament mesures concretes per abordar els problemes relacionats amb les escombraries i promoure una gestió de residus més eficient. A més, els manifestants expressaran el seu descontentament per la recent pujada d'impostos, i per la ineficaç implantació del sistema de recollida porta a porta, que ha generat confusió i problemes en la comunitat.