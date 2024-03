La Bisbal del Penedès serà un municipi amb Aula Mentor

El ple ordinari d’aquest dilluns ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports perquè la Bisbal sigui un municipi amb «Aula Mentor» durant quatre anys, a través del servei SOM Bisbal. D'aquesta manera, el consistori rebrà 4.000 euros per a la creació de les aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través de l’Aula Mentor.

L’Aula Mentor és un mecanisme establert per l’Administració General de l’Estat per tal d’afavorir l’impuls i el desenvolupament de les competències personals i professionals a través de les tecnologies de la informació i la comunicació i combinant adequadament els aspectes educatius, culturals i de promoció de l’ús eficient i sostenible de les tecnologies. Així, es tracta d’un servei d’oferiment d’un ampli ventall de formació no reglada per a persones majors de 18 anys -per a persones ocupades o a l’atur- a través d’internet, amb el desenvolupament de la iniciativa de formació oberta.

Amb aquest mecanisme, la Bisbal del Penedès és el segon municipi de la comarca que posa a l’abast de la ciutadania materials de formació amb assistència tutorial i telemàtica i, en algun cas, presencial, per a l’aprenentatge, informació o orientació professional. Els cursos no tenen terminis, la matrícula està oberta tot l’any a excepció de l’agost, tot i que la matrícula de cada curs és molt reduïda. L’aula s’ubicarà a la planta baixa del CMC, on l’alumnat comptarà amb l’assistència i seguiment de la tècnica d’Ocupació.