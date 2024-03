El Vendrell intensificarà els controls policials als nuclis marítims per Setmana Santa

Avui al matí s’ha celebrat a Coma-ruga la Mesa de Coordinació Operativa on hi han participat Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil per posar en comú les problemàtiques i les solucions que s’han de d’adoptar de cara a l’augment de la població del municipi tant per Setmana Santa com a l’estiu, sobretot als nuclis marítims.

En aquest sentit, s’ha acordat que en les properes setmanes es realitzaran més controls entre tots els cossos de seguretat i intensificar la presència policial a Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per garantir una Setmana Santa tranquil·la i segura. Aquests dies es desplegaran patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra.

El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que «també es vol augmentar la pressió contra les màfies que expandeixen la problemàtica del top manta i els conflictes de convivència que aquest fenomen genera». I ha afegit que «el reforç de la presència dels quatre cossos policials garantirà la seguretat i, al mateix temps, també l’activitat turística que es desenvoluparà amb tota normalitat als nuclis marítims i a tot el municipi del Vendrell».