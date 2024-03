Un mort, un ferit crític, un de greu i dos menys gravetat en un accident amb dos camions implicats a l'AP-7 al Vendrell

El conductor d'un camió va morir aquest dissabte en un accident a l'AP-7 al Vendrell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos van rebre l'avís a les 21.40 hores per un sinistre al quilòmetre 218,1 de la via. Per causes que s'investiguen, un camió va impactar per fregament lateral amb un camió grua que estava carregant un turisme avariat.

A conseqüència del xoc, el camió va sortir de la via i va bolcar. El conductor del camió va morir i l'acompanyant va resultar ferit crític. Aquest va haver de ser excarcerat i traslladat a l'Hospital Joan XXIII. Pel que fa al cadàver del conductor, encara s'està treballant per excarcerar-lo. Tres persones d'altres vehicles també van resultar ferides: una greu, una menys greu i una lleu.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i set ambulàncies i un vehicle de comandament del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Aquest matí continuen tallats dos carrils al punt de l'accident.

Amb aquesta víctima són 26 les persones mortes en accident de trànsit des del gener en carreteres interurbanes catalanes.