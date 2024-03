Segur de Calafell comptarà amb un radar d'alta freqüència que obtindrà informació del litoral català

El Govern acabarà d'instal·lar a finals d'aquest any una xarxa de set radars d'alta freqüència que facilita informació sobre els corrents superficials del litoral català i que cobreix tot el territori marítim del país, des del Golf de Lleó fins a Calafell. A partir d'aquí, la xarxa es complementarà amb els tres radars que ja hi ha dels Ports de l'Estat.

En tres anys se n'han instal·lat cinc i al llarg del 2024 s'acabaran de muntar els dos que falten. El primer va entrar en funcionament a finals del 2022 i està situat al Cap de Creus, a Cadaqués (Alt Empordà), mentre que el segon va començar a actuar el febrer del 2023 a Cap sa Sal, a Begur (Baix Empordà).

Aquell mateix any, també es van posar en marxa els radars dels ports d'Arenys de Mar (Maresme), Barcelona i Port Ginesta, a Sitges (Garraf). Els dos que s'instal·laran aquest any seran al port de Segur de Calafell, a Calafell (Baix Penedès) i al far de Tossa de Mar (Selva). La xarxa de radars d'alta freqüència és una de les eines que l'Institut Oceanogràfic de Catalunya (Icatmar) ha presentat aquest dimecres i que posa a disposició de la comunitat marítima i de la ciutadania.

L'institut treballa en el coneixement de l'estat biològic de les espècies d'interès pesquer, la quantificació de l'impacte de la pesca recreativa i el seguiment socio-econòmic d'aquests sectors. També fa recollida i anàlisi de dades oceanogràfiques (corrents marins , temperatura, salinitat) per establir prediccions futures.

L'Icatmar també ha explicat que entre aquest any i el vinent també està prevista l'adquisició de boies fixes i de deriva per complementar la informació dels radars, una informació que pot ajudar a millorar la gestió dels recursos pesquers, al manteniment de les infraestructures marítimes o al seguiment de la dinàmica litoral, entre d'altres.

El Departament d'Acció Climàtica preveu destinar a l'Icatmar 10,6 milions d'euros fins al 2029, del total de 18,87 que ha de rebre l'entitat. Els serveis de l'institut oceanogràfic estan disponibles per als operadors del sector de la pesca professional i recreativa, els sectors nàutics i subaquàtics professionals i d'esbarjo, les administracions, els mitjans de comunicació, les universitats i altres centres de recerca i per a la ciutadania en general.