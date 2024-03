Els Agents Rurals han inspeccionat un centenar d'urbanitzacions i finques a Tarragona en 2 anys

Els Agents Rurals alerten de la importància de tenir franges perimetrals de bosc netes a l'entorn d'urbanitzacions i cases aïllades per tal de prevenir l'avanç d'incendis forestals i evitar així que es posi en risc la vida de les persones. Aquestes franges permeten reduir la violència del foc i a la vegada facilita l'actuació dels Bombers per a l'extinció. El cos reconeix que en molts casos ni els propietaris ni els ajuntaments compleixen la normativa, que fixa que en 25 metres a l'entorn de la propietat la superfície que ha d'estar en bones condicions. En els últims dos anys els Agents Rurals han fet al voltant d'un centenar d'inspeccions a urbanitzacions i finques a la demarcació de Tarragona.

Els propietaris són els responsables de mantenir la parcel·la en bones condicions, estigui o no edificada. En cas de les franges perimetrals acostumen a ser les comunitats de les urbanitzacions o bé els mateixos consistoris els que s'han d'encarregar de fer les tasques de neteja de l'arbrat i sotabosc. Les multes poden anar dels 601 als 10.000 euros, ja que es considera una infracció greu.

Tot i això, en moltes ocasions no es compleix amb la normativa. Cándido Rincón, cap de l'àrea regional del cos d'Agents Rurals de Tarragona, explica que hi ha «molta feina a fer». Són els agents del cos els que fan les inspeccions i en cas d'alguna irregularitat es trasllada als consistoris «perquè solucionin el problema».

Un exemple on caldria fer els treballs és la urbanització Mas Romeu, a Calafell (Baix Penedès). Aquesta és una de les moltes àrees on es van construir segones residències en un turó o muntanya al mig del bosc. En cas d'incendi seria molt difícil poder frenar les flames. «Hi ha llocs on mai s'ha fet cap actuació i això és molt greu perquè ens podem trobar amb alguna tragèdia», adverteix Rincón. Tanmateix, «el foc pot venir de fora cap a dins o de la urbanització cap a fora», exposa el cap. Per això també és important que a l'interior de les finques les capçades dels arbres no es toquin entre elles.

L'altra cara de la moneda seria la urbanització Baronia de Mar, de Bellvei (Baix Penedès). Aquí sí que es va aclarir de vegetació el perímetre. Els arbres es troben a una certa distància els uns dels altres i en el sota bosc s'han mantingut espècies autòctones com el margalló i un nivell arbustiu baix. Rincón manifesta que «l'experiència confirma que una franja perimetral ben feta ajuda a salvar habitatges».

Amb tot, reconeix que cada vegada hi ha més consciència social i lamenta que si no es fan més intervencions és per una qüestió econòmica. De tota manera, des del cos opinen que «és una bona inversió» pels danys que pot evitar. Especialment en el cas d'urbanitzacions, que en ocasions «són ratoneres» perquè tan sols tenen una única entrada i sortida, que pot quedar bloquejada.