La 28a jornada de prevenció de lesions el món casteller posa el focus en l’horari de les actuacions o el consum d’alcohol

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha celebrat aquest dissabte la XXVIII Jornada de prevenció de lesions en el món casteller amb la participació de més de 150 persones d’una trentena de colles. La jornada s’ha desenvolupat a l’Escola Municipal de música Pau Casals d’El Vendrell amb els Nens dels Vendrell com a colla amfitriona.

El matí ha començat amb la taula inaugural on s’ha tractat la realitat del canvi climàtic, a càrrec d’Òscar Saladié, la generació de residus a les colles castelleres, a càrrec de Pere Alzina; i l’alimentació i hidratació a les actuacions castelleres, a càrrec de Joel Brugués. La presentació d’un estudi sobre l’evolució i efectes de les temperatures en algunes diades, propostes de reducció de residus adaptades a les dinàmiques de les colles, i l’etern dubte de què menjar abans d’un assaig o diada, han estat les protagonistes d’aquesta primera part.

La trobada ha seguit amb una sèrie de tallers que han versat sobre temes diversos com la comunicació a l’assaig i l’afectació de l’ús o no d’una app; la cura, transport, manteniment i ajust del casc, imprescindibles per garantir la seguretat que se li espera; la gestió dels comunicats d’accident, una sessió imprescindible per facilitar als equips responsables la gestió al llarg de la temporada; el taller de simulació, un petit tastet de les sessions més pràctiques que treballem amb la col·laboració de Creu Roja Tarragona; la consideració dels castells carregats com a intents, un altre dels debats que generen opinions extremes; i un taller tècnic enfocat a l’assaig amb xarxa. Tot plegat amb la voluntat de generar aquests espais de debat i reflexió entorn temes d’actualitat de la realitat castellera.

Després de dinar han tingut lloc les ja habituals reunions d’equips sanitaris. En una s’ha tractat el protocol d’assistència sanitària a la canalla i, d’altra banda, s’ha propiciat un espai de debat sobre la controvèrsia entre els castells i l’alcohol.

La Jornada de Prevenció de Lesions va ser impulsada pel Grup pel Foment de la Ciència i la Salut en el Món Casteller l’any 1994. El seu objectiu és crear un espai de debat i presentar novetats en l’àmbit del món casteller, així com millorar la preparació i tècnica dels castells per reduir el risc i la sinistralitat.