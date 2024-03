La Bisbal del Penedès ultima els preparatius per celebrar els Tres Tombs aquest diumenge

La Bisbal del Penedès tornarà a omplir-se de carros, cavalls i genets aquest diumenge amb motiu de la celebració dels Tres Tombs. La cita començarà a les 8:30h amb un esmorzar popular per 8€ a l’Era de Batre, organitzat des del Ball de Diables de la Bisbal del Penedès. També hi haurà venda de tortells a càrrec de l’Associació de Dones La Roca Foradada. A partir de les 11:15h, a l’Era de Batre, començaran els Tres Tombs, enguany amb un recorregut diferent, tenint en compte que al barri de la Riba s’hi estan fent obres i, per tant, no s’hi podrà accedir.

La Bisbal del Penedès celebra la festivitat dels Tres Tombs al voltant del segon diumenge de març des de l’any 1992. La celebració, a la vila, es va iniciar després que el bisbalenc Rafel Vidal hagués recorregut les festes de molts altres municipis amb el seu carro i els seus cavalls acompanyat d’altres companys de la Bisbal, que l’ajudaven a carregar i descarregar el camió, enganxar i desenganxar els cavalls i a fer que el carro tirés.

El 1992, un grup de bisbalencs va engegar la festa i, en aquella mateixa edició, va crear l’Associació dels Tres Tombs de la Bisbal, que organitzava l’esdeveniment amb la col·laboració de l’Ajuntament. No obstant això, el 2009 la festa fou suspesa i, posteriorment, el 2017, la Regidoria de Cultura va decidir recuperar-la i organitzar-la amb els recursos de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’assessorament de l’antiga junta organitzadora.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que «la nostra és una de les festes d’aquesta categoria amb més renom de la comarca, una celebració que està dedicada al record de la tradició pagesa i dels traginers que fins fa poques dècades era l’ocupació majoritària del municipi».

De fet, quan el Rafel carregava i descarregava el carro i els cavalls ho feia a l’Era de Batre, el lloc on en l’actualitat se celebra l’esmorzar, on comencen els Tres Tombs i on, des de fa un temps, hi ha un mural que il·lustra aquesta tradició «es tracta d’una pintura que està basada en fotografies i personatges reals del municipi que representa el passat d’aquest indret, l’Era de Batre. Allà, els pagesos hi deixaven el blat i el batien per separar el gra de la palla. També s’hi representen els cavalls i les mules, que són les protagonistes dels Tres Tombs».

Tenint en compte que, actualment, la celebració dels Tres Tombs requereix unes necessitats i coneixements molt específics, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contracta la Coordinadora Tres Tombs Província Tarragona perquè garanteixi la implementació del protocol de benestar i qualitat i controli que tota la documentació aportada pels participants sigui correcta, que faci la gestió i el control dels esmorzars, dels participants i el suport organitzatiu del dia de la celebració, s’encarregui de les acreditacions, faci l’acompanyament veterinari i el control dels participants.

A més, la Coordinadora ofereix una tria artística de participants que garanteix els estàndards de qualitat i la preservació del patrimoni immaterial, amb carros, guarniments i banderes com a elements per recuperar, i mostrar els antics oficis de traginer, carreter, pagès, tractant, guarnicioner i agències de transport. El preu d’aquesta contractació ascendeix a 9.900€ i va ser aprovada per Decret d’alcaldia el 7 de març.