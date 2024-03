Denúncies per drogues, armes i un detingut a l'estació de Sant Vicenç de Calders

Dimecres a la tarda es va realitzar un operatiu conjunt de la Policia Local del Vendrell amb Mossos d’Esquadra i Policia Nacional a l’estació de Sant Vicenç de Calders.

El resultat va ser de 40 identificacions, 5 denúncies per possessió de drogues, 3 denúncies per tinença d’armes i 1 detingut per estrangeria.

Sobre l’operatiu, el regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha destacat que «es segueix intensificant la presència policial als carrers i barris del Vendrell i la cooperació amb altres cossos de seguretat».