La Generalitat invertirà 14.1 milions d'euros al Baix Penedès l'any 2024

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2024 preveu una inversió de 84,8 milions d’euros a les comarques del Penedès, que serviran per dur a terme actuacions destacades en diversos àmbits com la creació d’habitatge públic, la construcció i millora d’equipaments de salut, infraestructures, educació i cicle de l’aigua.

Els 84,8 milions d’euros que la Generalitat preveu destinar a la vegueria del Penedès inclouen la inversió real prevista (73,7 M€), més les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital (6,8 M€) i 4,3 M€ provinents de romanents d’INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2023) que s’incorporaran al pressupost del 2024.

14.135 d'aquests seran destinats al Baix Penedès, concretament:

Subvenció a IDIADA per la construcció d’una pista d’assaig pel vehicle autònom per 2,5M€

Ampliació del CAP de l’Arboç: 3,9M€ (7 M€ fins 2024)

Subvenció per inversions a la Fundació Centres Assistencials d’Urgències de Tarragona: 2,4M€

Conservació de carreteres: 844.274€

Ampliació de l’escola La Perellada (Santa Oliva): 700.000€ (1,1 M€ fins 2025)

Desplegament de fibra òptica: 658.818€ (1,1 M€ fins 2025)

A més, gairebé 100 milions de fons Next Generation EU seran destinats a la vegueria del Penedès. D'aquests el Baix Penedès s'endú 25.640.665,0