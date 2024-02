Interrompuda la circulació de trens entre els Monjos i l'Arboç per incidència en la infraestructura

La circulació de trens entre els Monjos, a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), i l'Arboç (Baix Penedès) s'ha interromput a causa d'una incidència en la infraestructura, segons ha informat Adif poc abans de tres quarts de vuit del vespre d'aquest dimarts.

De la seva banda, Renfe ha explicat que s'ha establert un servei alternatiu per carretera per atendre els passatgers mentre se soluciona l'avaria. Tècnics d'Adif treballen a l'indret per restablir el servei tan aviat com sigui possible.