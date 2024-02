El Baix Penedès es conjura per reduir l’atur a la comarca i incrementa un 41% els recursos per fomentar la contractació

El Baix Penedès posa en marxa una segona edició del programa ‘Treball a les Comarques’ del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb un increment del 41% de recursos respecte l’any passat. Enguany es destinaran 367.119 euros a desplegar diverses polítiques que ajudin a reduir l’atur, segons han detallat aquest divendres els representants del Consell Comarcal i dels ajuntaments del Vendrell i Calafell.

Entre les novetats d’enguany, hi ha la creació d’un programa específic per a la inserció laboral de col·lectius amb més dificultats, amb 150 places per a persones que necessitin una orientació més individualitzada. També està previst assessorar les empreses de la comarca per detectar possibles contractacions. El programa està finançat en un 90% pel SOC. La primera edició va atendre 135 persones, de les quals gairebé un 24% va trobar feina estable.