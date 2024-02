El Vendrell presentarà candidatura per ser Ciutat Europea de l’Esport el 2026

El govern del Vendrell presentarà en el proper ple ordinari, previst pel dilluns 26 de febrer, una proposta de resolució per demanar suport perquè el Vendrell presenti candidatura a ser Ciutat Europea de l’Esport 2026. Una distinció atorgada per l’associació ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation).

En paraules de l’alcalde, Kenneth Martínez, «aquest és un objectiu que creiem que ha d’il·lusionar tota la ciutadania i que ha de trobar el recolzament de totes les forces polítiques del consistori perquè aquesta distinció representaria una excusa més per continuar impulsant l’esport de base, amateur i professional del municipi». Martínez ha destacat que al Vendrell l’esport «es viu amb passió, perquè l’esport és vida saludable; és gaudir de l’entorn, compartir els valors del treball en equip, esforç i esperit de superació, és unió entre les persones per un mateix objectiu». Per aquest motiu, ha conclòs, «entenem que una manera de mostrar tots aquests valors és presentant la candidatura del Vendrell al reconeixement de Ciutat Europea de l'Esport 2026».

De la seva banda, el regidor d’Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, ha explicat que la voluntat de presentar candidatura «s’inscriu en el convenciment de l’Ajuntament del Vendrell del potencial de l'esport per transformar la societat, per canviar l'estil de vida de les persones i ajudar a créixer un municipi en termes de salut, tolerància, joc net i treball en equip».

A això, segons el regidor, «cal sumar-hi el fet que el Vendrell disposa de les instal·lacions esportives necessàries i amb un entorn privilegiat de mar, plana i muntanya, però sobretot, compta amb els professionals, l’afició i la il·lusió, per acollir esdeveniments i competicions amb totes les garanties».

La regidora d’Entitats esportives, Mariona Figueras, ha avalat la presentació de la candidatura destacant el fet que «el Vendrell compta amb un gran teixit d'entitats esportives, de totes les disciplines, i s'enorgulleix també dels més de quatre mil esportistes federats». A més, ha dit, «gràcies a aquestes entitats, promou i organitza campionats, tornejos i competicions a nivell nacional i internacional, amb participants de diferents edats, gènere i capacitats».

ACES Europe

ACES Europe és una associació que des de la seva fundació l’any 1999 cerca la promoció de l’esport entre tota la ciutadania de la Unió Europea, especialment entre els col·lectius més desfavorits, els infants, la gent gran i els discapacitats, entre d’altres.