Som Poble-ERC vol invertir 1 MEUR en habitatge del Vendrell

El grup municipal de Som Poble-ERC ha presentat a l’Ajuntament una proposta de resolució per fer front a la greu crisi d’habitatge que viu el municipi. Som Poble-ERC insisteix en la necessitat d’elaborar un Pla local d’habitatge, tal com va fer sense èxit en l’anterior mandat, i denuncia que el Vendrell és dels municipis de més de 20.000 habitants que menys inverteix en habitatge al Penedès i el Camp de Tarragona.

El grup ha explicat que al Vendrell hi ha 3.399 habitatges buits, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Al mateix temps hi ha 300 sol·licituds per accedir a habitatges de protecció oficial i 524 per accedir a pisos de la borsa d’habitatge que no troben resposta. La raó és que de pisos de protecció oficial no n’hi ha disponibles, perquè des de 2008 no s’ha construït cap, i que els escassos 47 pisos de la borsa d’habitatge estan tots ocupats.

A més, un terç dels habitatges del municipi no són de residents permanents: 1.742 amb poc ús i 5.305 d’ús esporàdic. Es tracta de segones residències i pisos turístics que provoquen l’augment dels preus de lloguer i dificulten l’accés a l’habitatge. Per això s’ha declarat el Vendrell com zona de mercat residencial tensionat i el Pla territorial d’habitatge que tramita la Generalitat proposa promoure un mínim de 1.247 habitatges nous destinats a polítiques socials.

Tot i aquesta situació el Vendrell és dels municipis que menys inverteix en habitatge en comparació amb poblacions similars, la meitat que Sant Pere de Ribes o Igualada, quatre cops menys que Vilafranca o sis cops menys que Vilanova i la Geltrú.

Per revertir aquesta situació el grup municipal de Som Poble – ERC proposa al Ple les següents mesures:

- Incrementar la partida dedicada a polítiques d’habitatge fins a 1 milió d’euros en el pressupost de 2025 per situar-nos en la mitjana dels municipis similars del nostre entorn (ara és d’uns 222.000 €)

- Elaborar durant el 2024 el Pla local d’habitatge com full de ruta per potenciar les polítiques d’habitatge social al municipi

- Crear l’oficina local d’habitatge, incorporant l’actual borsa d’habitatge, augmentant el personal i centralitzant totes les accions en aquest àmbit

- Incrementar el recàrrec de l’IBI als grans tenidors fins al 150% en els casos que preveu la nova llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge.

- Mesures per incrementar l’habitatge social:

Establir mesures de regulació dels habitatges d’ús turístics per evitar que acabin tensant i dificultant encara més l’accés a l’habitatge

Destinar el 30% de les noves promocions a habitatge de protecció oficial

Ajuts i bonificació de l'IBI per a la rehabilitació d'habitatges de petits propietaris que s'incorporin a la borsa d'habitatge

Foment de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, la masoveria urbana, o l’habitatge compartit

Establir mecanismes per garantir l’accés a l’habitatge per a persones amb diversitat funcional i malaltia mental

Elaboració de plans específics per facilitar l’accés a l’habitatge a les persones joves i a la gent gran.

Finalment, proposen donar suport als veïns dels blocs de la Caixa amenaçats de desnonament. Es tracta de l’última promoció pública de protecció oficial realitzada al Vendrell i s’està fent fora els veïns que acaben contracte per posar els pisos en venda.