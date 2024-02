El Vendrell aixeca el teló de l’Any Guimerà aquest divendres

Aquest divendres 23 de febrer, a les 19h, al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, tindrà lloc l’acte institucional d’obertura de l’Any Guimerà. Una commemoració organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Vendrell amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d’Angel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife 1845 – Barcelona 1924), amb l’objectiu de difondre i aproximar els diferents vessants del personatge a tot el territori i renovar la vigència de la seva obra.

Des demà dimarts 20 de febrer, es posen a disposició del públic general un total de 200 localitats per tal d’assistir a l’acte inaugural. Es podran reservar, de forma gratuïta, a través de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell.

La regidora ha explicat que l’acte d’aquest divendres «exemplificarà el que volem que sigui l’Any Guimerà: un any obert a tota la ciutadania, el més popular possible, un any molt divers culturalment parlant, que serveixi per reviure i per redescobrir a Guimerà».

Vaquero ha avançat, com a exemple, que des del mes de febrer al mes de maig es faran al Vendrell 28 actes entorn a la figura d’Àngel Guimerà, amb propostes per a diferents públics i amb molta producció cultural de Km0.

Acte inaugural 23 de febrer

A més dels parlaments institucionals, l’acte presentarà tres facetes de Guimerà, amb recitació de poesia, lectures dramatitzades i una intervenció musical. L'acte serà conduit l’escriptora i periodista vendrellenca Gemma Ventura.

Àngel Guimerà era fill de pare vendrellenc i mare canària i va viure a la casa pairal familiar del c/ Santa Anna, número 10, del Vendrell. En aquesta casa va iniciar la seva activitat poètica, primer en castellà i, més tard, en català. Posteriorment va triomfar en el món teatral: va esdevenir l’autor més emblemàtic del teatre català i va tenir una gran projecció internacional.