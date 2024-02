Eviten un intent d’ocupació d’un habitatge del carrer Nou del Vendrell

Aquest diumenge 18 de febrer tres individus van protagonitzar un intent d’ocupació d’un habitatge al carrer Nou del Vendrell, que va ser evitat pels agents de la Unitat de Suport Policial de la Policia local del Vendrell. La detecció del cas es va produir gràcies a la col·laboració ciutadana.

Amb aquesta acció, ja són 37 les ocupacions delinqüencials que s’aturen des de la posada en funcionament de l’Oficina Antiocupacions el passat mes d’agost.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha valorat molt positivament aquests primers sis mesos de funcionament d’aquest servei. Segons ha dit, «té una doble lectura positiva: l’Oficina està ajudant a prevenir, detectar i actuar contra ocupacions delinqüencials i alhora, hem vist com la ciutadania se l’està fent seva ja que rebem moltes trucades per part de ciutadans no només per assessorar-se sobre el tema sinó per avisar-nos i poder actuar».

Soriano ha recordat que des de la creació de l’Oficina Antiocupacions s’ha creat un protocol intern que ja s’està aplicant perquè els agents del cos sàpiguen com actuar davant d’aquest tipus de fets i un protocol extern, de cara a la ciutadania, per informar i assessorar sobre aquest problemàtica així com per difondre la normativa vigent.

A més, aquest diumenge la Policia local també va instruir diligències contra un individu per intentar aixecar la vorera per connectar l’enllumenat públic a un immoble ocupat.