S’inicien les obres de substitució d’un tram del col·lector d’evacuació d’aigües residuals al passeig marítim de Coma-ruga

El pròxim dilluns 19 de febrer s’iniciaran les obres de substitució. L’actuació la durà l’empresa responsable del servei de sanejament comarcal, i consistirà en la instal·lació d’un nou col·lector sota el passeig, a 1 m de profunditat, per sota del nivell freàtic. Durant el transcurs de les obres, que es preveu que s’allarguin un mes, es faran anàlisis diàries de control per tal de garantir la qualitat de l'aigua i es prohibirà el bany al Riuet.

Els treballs s’executaran per fases, començant per la banda de la plaça Germans Trillas. En la darrera fase de les obres es produirà una afectació al trànsit de l’avinguda de la Generalitat, amb talls de trànsit i limitacions d’aparcament. L’Ajuntament del Vendrell anirà informant de les afectacions i del ritme de les obres. Aquesta actuació tindrà un cost d’uns 150.000 euros més IVA finançats al 100% per l’ACA.