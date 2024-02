Diverses entitats veïnals del Vendrell reclamen seguretat a la parada de bus de la C-31

L’Associació de Veïns del Puig i el Pèlag i la federació Xarxa Vendrellenca reclamen més seguretat a la parada d’autobús de la C-31. Les entitats veïnals expliquen que van tirar endavant una proposta de la millora de la seguretat de l’entorn de la parada d’autobús situada a la C-31, a l’altura del pont de la Riera. Apunten que una bateria de contenidors impedia la visibilitat de la gent quan creuava pel pas de vianants i al costat de la parada estacionen vehicles en un espai que queda obert davant la vorera.

Per aquest motiu, a l’octubre les entitats van presentar un expedient de demanda de millora amb uns plantejaments que ells confiaven que garantiren la seguretat en aquest punt de confluència de gent i, segons les entitats, des de l’Ajuntament de Vendrell van contestar que estaven treballant en la millora de la seguretat.

Tot i això, els veïns diuen que el que s’ha fet és moure els contenidors de lloc donant més visibilitat als conductors que venen des de la C-31, però al costat de la parada d’autobús hi continuen aparcant vehicles que dificulten l’estacionament dels autobusos i són un risc per als usuaris d’autobús. Davant aquesta situació, les entitats han aprovat denunciar públicament la seva disconformitat amb la solució plantejada per l’Ajuntament i presentar expedients al Síndic de Gregues de Catalunya.