Restauraran l’escultura de l’Àngel de Tobies del campanar del Vendrell, datada de 1784

L’Ajuntament del Vendrell i l’Associació de Campaners del municipi començaran la setmana vinent la restauració de l’Àngel de Tobies, l’escultura que corona el campanar de la capital del Baix Penedès. Es tracta d’una figura de coure datada del 1784 i que s’ha convertit en emblema de la ciutat. Amb un pes de 140 quilos, 2,75 metres d’alçada i un eix que la fa rotar en funció del vent, l’escultura va ser construida per l’argenter Josep Romeu amb el suport de Josep Dalmau.

La figura va ser despenjada el 1928 per a una primera restauració íntegre. El 1958 se’n va fer una segona, mentre que el 1998 en va haver una tercera. En les tres ocasions es va despenjar l’àngel, però ara està previst que la restauració es faci des de dalt el campanar. Les obres s’allargaran durant un mes i tenen un pressupost de 15.000 euros finançats per l’Ajuntament. A part de fer-ne la restauració, s’aprofitarà per escanejar la figura i dipositar-ne el material a l’arxiu municipal.