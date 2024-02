Fiscalia demana setze anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment una menor a Cunit

Fiscalia sol·licita setze anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment una menor a Cunit. Segons l'escrit del ministeri públic, l'investigat va demanar a la jove que ballés amb els pantalons i roba interior «abaixats» a canvi de «dues monedes» d'euro mentre la cuidava al seu domicili. La noia, amb una discapacitat d'un 33%, hi va accedir i després el presumpte agressor li va fer tocaments. Els fets es remunten al 28 de desembre de 2021. L'acusat es troba en presó provisional des del 5 de març de 2022, després que la mare ho denunciés. El ministeri públic també li reclama una indemnització de 15.000 euros de responsabilitat civil. El judici està previst que se celebri el pròxim 16 de febrer.

Segons recull l'escrit de Fiscalia, l'acusat vivia en el mateix edifici de la víctima i el dia dels fets es trobava cuidant-la.De fet, relata que l'investigat va demanar a la noia que ballés amb la roba «baixada» i després li va ensenyar els genitals i li va fer tocaments. A més, l'home va amenaçar a la víctima i la seva mare, després que la progenitora li hagués retret la seva actuació.

Per tot plegat, Fiscalia demana dotze anys de presó per un delicte d'abús sexual amb penetració sobre menor de setze anys, així com deu anys de llibertat vigilada i la inhabilitació especial per qualsevol professió o ofici relacionada amb menors per un termini de 20 anys. Pel mateix delicte, sol·licita la prohibició de comunicar-se amb la víctima i d'aproximar-s'hi a menys de 300 metres durant tretze anys.

Pel que fa al delicte de corrupció de menor, li demana quatre anys de presó. En el cas del delicte lleu d'amenaces li exigeix una multa de 900 euros a raó d'una quota de 10 euros durant tres mesos. Alhora, reclama 15.000 euros d'indemnització de responsabilitat civil pels danys causats a la víctima.