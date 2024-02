4 detinguts i 23 identificats en un operatiu policial a dos locals del Vendrell

Ahir dijous 8 de febrer al vespre, la Policia local del Vendrell, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van dur a terme un operatiu conjunt en dos establiments ubicats al C/ President Companys del Vendrell.

El resultat va ser de 4 persones detingudes, 10 actes per diferents infraccions administratives i 23 identificacions.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha manifestat que «Intensificar la coordinació entre tots els cossos de seguretat és clau i operatius com aquest ens mostren la importància de treballar plegats». Soriano ha afegit que la seva prioritat és «treballar per tenir un Vendrell més ordenat i segur i per fer això l’augment de la presència policial i la col·laboració ciutadana son elements claus».

En concret, en l’operatiu d’ahir al vespre es van identificar 23 persones en el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana. De la seva banda, els Mossos d’Esquadra van denunciar dues persones per tinença d’una arma blanca i substàncies estupefaents. Juntament amb la Policia local, també es va detenir una persona que tenia una ordre vigent per trencament de condemna.

Així mateix, es van tramitar tres denúncies per diverses infraccions administratives pel que fa a rètols i aspectes sanitaris. De la seva banda, la Guàrdia Civil va interposar cinc denúncies més per contraban i venda de xixa, així com per permetre’n el consum a l’interior dels locals.

La Policia Nacional va detenir tres persones per infringir la Llei d'Estrangeria.