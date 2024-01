Cunit entoma les queixes dels veïns de segona residència i amplia les bonificacions de la zona taronja al barri marítim

L’Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) modificarà els preus de l’estacionament regulat amb zona taronja per respondre a les reclamacions dels veïns de segona residència. El municipi va estrenar el sistema de pagament a tota la zona marítima l’estiu passat, i la mesura va aixecar nombroses crítiques per part dels veïns que no estan empadronats al municipi però que tenen un apartament on cada any fan llargues estades en època de vacances. Fins ara l’Ajuntament permetia que cada segona residència tingués un abonament reduït per a un vehicle, sempre i quan el titular del pis i el cotxe fos el mateix. Aquest estiu, en canvi, l’Ajuntament permetrà bonificar dos vehicles i no caldrà que en coincideixi la titularitat.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavi Lorenzo, sosté que el desplegament de la zona taronja ha estat beneficiós pel barri marítim, que cada estiu quedava col·lapsat. Un dels motius que fins l’any passat atreia molts banyistes era el fet que Cunit era l’únic municipi de la zona on es podia aparcar gratuïtament a primera línia de platja. La situació generava nombrosos problemes de mobilitat, els quals Lorenzo assegura que han quedat resolts.

«Els veïns amb segona residència es queixen perquè no volen pagar els preus de l’últim any, però en cap moment volen que s’elimini del tot la zona taronja», diu el regidor, que garanteix que l'estacionament regulat satisfà el veïnat «perquè poden aparcar prop de casa i no hi ha cotxes constantment circulant pel barri».

Lorenzo diu comprendre el malestar dels centenars de veïns amb segona residència, que fins ara només podien bonificar un vehicle. Insisteix que és inviable garantir-los aparcament gratuït si no estan empadronats, però defensa el desplegament de noves mesures per respondre a les seves queixes.

En aquest sentit, l’Ajuntament preveu que a partir de la Setmana Santa cada segona residència podrà registrar dos vehicles per disposar d’abonaments rebaixats, bé sigui per setmanes, per mesos o per tota la temporada -que arriba fins el 15 de setembre-. El preu serà, respectivament, de 20, 50 i 70 euros.

Fins ara, els vehicles no bonificats havien de pagar 10 euros al dia, fet que enervava molts visitants que feien estades més o menys llargues a habitatges de la zona marítima de Cuinit. Lorenzo ressalta que els dos vehicles que es podran associar a cada pis podran anar variant durant la temporada «de manera que es resolen els problemes amb el típic habitatge dels avis que utilitza rotativament tota la família al llarg de juliol i agost».

A banda de modificar les bonificacions de les segones residències, el regidor també ha avançat que podran optar a abonament reduït tots els treballadors de la zona marítima que no estiguin empadronts a la zona.