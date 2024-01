Tornen a robar a la seu de l’associació de veïnes i veïns del Nou Vendrell

El president de l’associació de veïnes i veïns del Nou Vendrell, ha informat que la nit del 24 de gener van intentar robar dintre a la seu del Nou Vendrell sense aconseguir obrir les portes per accedir a dins i van acabar robant la llenya que hi havia al pati de darrere de l’edifici aprofitant que la tanca estava trencada.

Ja és la tercera vegada que la seu de l’associació de veïnes i veïns del Nou Vendrell ha patit un robatori, aquesta última vegada la nit del 24 de gener, unes persones han intentat entrar i en vista que no han pogut obrir la seu, aprofitant que el tancament de la part de darrere de la seu està trencat, s’han emportat la llenya que acumulaven en aquest pati. Des de l’entitat veïnal estan molt preocupats per la manca de seguretat de la seu que ja a patit tres robatoris en menys d’un any i demanen a l’Ajuntament de Vendrell que treballi per garantir la seguretat al municipi. A través de la Federació Xarxa Vendrellenca es presentarà un expedient davant la junta de seguretat local per demanar seguretat al barri i es tornarà a demanar a la regidoria d’enllumenat que es posi llum a la plaça que hi ha davant de la seu per garantir visibilitat durant la nit.

La federació d’entitats ha demanat solucions estructurals en matèria de seguretat a través d’elaboració pla de seguretat de tot el municipi.