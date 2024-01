Eviten un nou intent d’ocupació d’un habitatge de Coma-ruga

Aquest dimarts, a primera hora de la tarda, es va aturar un nou intent d’ocupació d’un habitatge del nucli marítim de Coma-ruga.

En aquest cas la Policia local del Vendrell va rebre un avís de Mossos d’Esquadra que havia saltat l’alarma d’aquest domicili i que per les càmeres es veuen dues persones a l’interior.

Els agents de la Policia local que es desplacen al lloc troben a l’interior de l’habitatge dues persones, una dona i un home, que responen a la descripció facilitada per Mossos d’Esquadra mitjançant les càmeres de seguretat.

La dona manifesta als agents que ha llogat l’habitatge al propietari, però que no pot aportar cap document acreditatiu perquè li han robat. Els agents contacten amb la propietat i els explica que aquest domicili no està llogat i que no hi hauria d’haver ningú.

Després de comprovar els fets i els danys provocats (un pany forçat i un altre de tret), es procedeix a la detenció de la dona i l’home per un presumpte delicte d’entrada en habitatge aliè i danys.

Es tracta de la 30a ocupació que s’atura des de la posada en funcionament de l’Oficina Antiocupacions el passat mes d’agost.