Començen les obres de restauració de les Escoles Velles de Llorenç

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de remodelació de l’edifici de les Escoles Velles de Llorenç del Penedès, que enguany fa 100 anys de la seva construcció. L’emblemàtic espai, molt visible per la seva ubicació a l’entrada de Llorenç per la carretera de Vendrell a Sant Jaume dels Domenys, va ser l’escola del poble, després la llar d’infants El Nieró i també el consultori mèdic municipal.

Un cop restaurat l’edifici de les Escoles Velles o l’antic Nieró, noms amb què es coneix l’edificació segons la generació, esdevindrà un espai intergeneracional. Comptarà amb dues àrees definides, una per a l’Espai Jove i una altra per al Casal de la Gent Gran.

L’actuació de restauració anirà a càrrec de l’empresa Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles SL amb un cost total de 410.743,78 € IVA inclòs que en part han estat subvencionats pel Fons Next Generation a través del Ministeri de Transports mobilitat i agenda urbana (PIREP) i la Diputació de Tarragona a través del PAM per un import total de 291.612,32 €. La resta fins a arribar al cost total anirà a càrrec dels fons propis de l’Ajuntament. Està previst que les obres es finalitzin durant aquest mateix any 2024.

A més, durant aquest any 2024, amb motiu del centenari de l’edificació, l’Ajuntament té previst la realització de diversos actes per commemorar aquesta efemèride que pròximament anunciarem. La celebració culminarà amb la inauguració de la remodelació.