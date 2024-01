Elena garanteix que la plantilla dels Mossos al Vendrell creixerà amb una vintena d’agents

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que en un termini màxim de dos anys destinaran 21 agents nous a la comissaria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell, la qual dona servei a tot el Baix Penedès. D’aquesta manera, la previsió és passar dels 141 efectius actuals a una plantilla de 162 el 2025. Elena ho ha anunciat en una reunió amb el Consell d’alcaldes del Baix Penedès, on els batlles han transmès una “gran preocupació” per un augment de robatoris detectats els darrers mesos. A la mateixa trobada, el conseller s’ha compromès a ampliar la plantilla del parc de Bombers del Vendrell de cara al 2025, amb la intenció que hi hagi com a mínim sis efectius per torn. També ha anunciat que el parc disposarà d’un nou vehicle.

Durant la reunió, els alcaldes han demanat millorar la planificació de dotació de recursos públics al Baix Penedès. En aquest sentit, han tornat a demanat poder disposar d’una comissaria per Calafell i Cunit, la qual pogués focalitzar-se en els municipis de la costa, que concentren un bon gruix de la població de la comarca. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferré, ha recalcat que el Baix Penedès “és la comarca que més creix de Catalunya i cal que els serveis públics es dimensionin per donar el servei que mereix”.