Comencen les obres de millora de la vorera i els accessos del Centre Cívic l'Estació del Vendrell

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de ampliació i remodelació de la vorera del Centre cívic L'Estació. La remodelació permetrà l'accés a l’equipament cívic per l'escala actual (remodelada) per una banda i per una rampa de nova construcció per una altra banda. També es millorarà l’accés al nou edicle projectat per Renfe.

I l'eixamplament de la vorera a nivell de carrer permetrà la circulació de vianants sense haver de baixar i pujar escales i amb seguretat per la instal·lació d’elements de protecció. Tots els accessos estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Les obres tindran una durada aproximada de 5 setmanes, durant les quals la circulació de vehicles d'aquest tram de carrer serà de sentit únic (Tarragona-Barcelona), mentre que els vehicles en sentit contrari (Barcelona-Tarragona) es desviaran en direcció a la carretera de Valls.

Mentre durin les obres, l'accés al Centre cívic L'Estació s’haurà de fer per la rampa que hi ha en un dels laterals de l'edifici.