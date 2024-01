El Vendrell inicia el procés de naturalització de la Rambla Cañas

Aquest mes de gener l’Ajuntament del Vendrell ha iniciat el procés de naturalització de la Rambla Cañas. Aquest és un projecte inclòs dins d’un pla estratègic de cohesió territorial per a una transformació verda de tot el municipi; en aquest cas concret, al Tancat com a barri en creixement.

L’objectiu és adaptar aquest espai a les necessitats climàtiques actuals i futures, com a refugi climàtic, i de fer-lo un espai més jugable i més habitable, també més obert i vinculat amb l’entorn de Mas d’en Gual i la natura més propera. Per això, ja s’ha adjudicat la redacció de la memòria valorada que permetrà definir el projecte marc de tot l’espai, per després desenvolupar-lo per fases.

El redisseny de l’espai comptarà amb un taller de participació ciutadana per tal de detectar els principals reptes i fer-lo un espai amable, que respongui a les necessitats del barri i de la població usuària d’aquest espai. Així mateix, també comptarà amb el treball transversal de totes les àrees de l’Ajuntament per tal de recollir totes les necessitats.

Els terminis estimats per la transformació d’aquest espai són:

2024-2025 – redacció de la memòria valorada del conjunt de l’espai i contractació externa per la redacció, si escau, del projecte executiu.

2025-2026 – licitació de l’execució i execució de l’obra de naturalització.

En definitiva, la renaturalització d’aquest espai permetrà convertir la Rambla Cañas en un gran eix verd lineal, cohesionador i vertebrador del barri del Tancat.

La regidora de Medi Ambient, Núria Rovira, comenta que «el Vendrell té zones verdes molt petites i segregades, i la ciutadania només ha pogut viure la ciutat des del gris. Les zones verdes i les zones fluvials han estat les grans oblidades dels nostres espais urbans. Per nosaltres, el verd i el blau (la bandera del Vendrell), la conservació de l’espai urbà, i l’anar a peu i en bicicleta han de ser el centre de la transformació del municipi. Tenim un entorn i paisatge agrari i forestal excepcionals, i ara comencem l’etapa cap a un autèntic verd urbà, cap a fer els espais realment habitables i ser el motor l’orgull de cada barri i del municipi».

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, explica que: «volem i estem fent un nou municipi, ara dissenyat des del verd, des del blau i des de la vida: vinculada a la natura, a l’activitat física i la salut, a la certesa i seguretat, i a la dinamització comercial i econòmica».