Detenen un home al Vendrell relacionat amb la mort violenta d'una dona de 72 anys a Itàlia

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Vendrell (Baix Penedès) van detenir el passat 3 de gener, en aquesta localitat, un home de 29 anys a qui li constava una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) per un delicte homicidi comès a Itàlia.

La identificació de l’autor es va produir pels vols de les 19.00 hores en el marc d’un control policial de seguretat ciutadana al camí dels Molins del Vendrell. Els agents, en comprovar el seu passaport, van constatar que tenia una ordre de detenció per part de les autoritats judicials italianes en relació amb una investigació per un delicte d’homicidi.

L’home va ser traslladat a dependències policials on els agents van fer gestions amb els òrgans competents per certificar la informació. Un cop allà, va quedar detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la dona, de 72 anys. Els fets van tenir lloc el passat 23 de juny a la localitat italiana de Conegliano (Treviso). Agents dels Carabinieri es van fer càrrec de la investigació per esclarir-ne les causes i l’autoria.

El detingut juntament amb dos homes més va rebre l’encàrrec de l’exparella de la víctima per a matar-la. Un d’ells va ser detingut per la policia italiana i l’altre es troba actualment en parador desconegut. L’exparella de la víctima, que presumptament va encarregar el crim, va quedar també detingut. L’arrestat va passar el 4 gener a disposició judicial davant de l’Audiència Nacional.