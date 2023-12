La millora de la via pública, el reforç de la seguretat i l'any Guimerà marcaran el Vendrell de 2024

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat els nous contractes de manteniment de la via pública, de la neteja viària i de la recollida porta a porta de residus que es posaran en marxa gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos per al 2024, els quals incorporen les "línies mestres" per al pròxim mandat.

En el balanç anual fet aquest dijous, el batlle ha remarcat l'increment de la plantilla de la Policia Local, que suposarà la inversió "més important" feta en els darrers anys, així com la materialització dels projectes de transformació urbana amb "un fort accent verd". També ha realçat que s'està preparant un programa d'activitats en el marc de l'Any Guimerà per commemorar el centenari de la seva mort.