Detenen en un bar del Vendrell dos homes per tinença de drogues i requeriment judicial

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local del Vendrell han detingut dos homes, de 36 i 35 anys, en el marc d’un operatiu de seguretat ciutadana en un bar de la capital del Baix Penedès. A un dels arrestats se l’acusa d’un delicte contra la salut pública, mentre que al segon el van detenir per un requeriment judicial. El dispositiu es va desplegar ahir dijous al migdia, al voltant de la 13 h, en un bar del Camí dels Molins. Durant l’entrada, la policia va aixecar 16 denúncies per consum de drogues, de les quals 5 van ser per cocaïna, 4 per haixix i 7 per marihuana. Al mateix temps, van sancionar el responsable del local per tolerar el consum de substàncies i van identificar 36 persones.

Els dos detinguts passaran durant les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.