El Govern augmenta a partir del gener el descompte de la C-32 sud fins al 75%

El Govern ha aprovat aquest dimarts millores en el sistema de descomptes de peatges a la C-32 sud, en el tram entre Sitges i el Vendrell, i a la C-16 a Sant Vicenç de Castellet. A partir de l'1 de gener, la bonificació per a trajectes recurrents a la C-32 serà de fins al 75%.

La mesura busca alleugerir el trànsit a la C-31 a més d'esmorteir l'efecte de la inflació pels veïns obligats a passar per aquest tram com els de Cubelles o Calafell. Aquesta bonificació s’aplica als turismes i motocicletes de dilluns a divendres no festius. Pel que fa a la C-16, s'avança a les 6h30 l'hora d'aplicació dels descomptes de fins al 80% a la barrera troncal i del 60% a la lateral.

Les reduccions per a passar les barreres de Sant Vicenç de Castellet seran de dilluns a divendres no festius, entre les 6h30 i les 10h30 i entre les 17h00 i les 21h00 a turismes, furgons i furgonetes que efectuïn el pagament mitjançant sistema dinàmic. Aquesta bonificació busca afavorir l’ús de l'autopista C-16, optimitzar la infraestructura i descongestionar les carreteres C-55 i C-58.

Paral·lelament, es mantenen la resta de bonificacions a la C-32 i a la C-16. En total, el Govern assumeix al voltant de 50 milions d’euros anuals en concepte de bonificacions, descomptes, actuacions accessòries i reduccions que s’apliquen als peatges de les autopistes de la Generalitat.